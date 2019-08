Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Gestohlenes Motorrad aufgefunden, Jugendlicher im Verdacht, Hinweise erbeten

Gaggenau (ots)

Einem 14 Jahre alten Jugendlichen wird vorgeworfen, am Freitag vor zwei Wochen (19. Juli 2019) ein im Friedrichring in Rastatt abgestelltes Motorrad der Marke KTM gestohlen zu haben. Die auffallend orange Enduro mit einem Zeitwert von etwa 4.500 Euro konnte nach einem Hinweis am Montagvormittag (29. Juli) in der elterlichen Garage des 14-Jährigen in Gaggenau aufgefunden und sichergestellt werden. Der Verdächtige bestreitet indes die Vorwürfe. Die KTM befindet sich derzeit noch in behördlicher Obhut. Ob der Jugendliche mit dem gestohlenen Bike auch selbst gefahren ist, müssen die weiteren Ermittlungen des Jugendsachbearbeiters des Polizeireviers Gaggenau zeigen. Wer in diesem Zusammenhang im Bereich Gaggenau und Gernsbach Hinweise zu einer mögliche Fahrt des Verdächtigen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07225 9887-0.

