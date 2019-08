Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisierte 28-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen, 29. August, auf der Turfstraße wurde eine 28-jährige Seat-Fahrerin schwer verletzt. Gegen 0.10 Uhr war die Gelsenkirchenerin dort in Richtung Schloßpark unterwegs, kam nach rechts von der Straße ab und fuhr in die Straßenbahnhaltestelle Buerer Straße. Hier prallte der Kleinwagen vor eine Straßenlaterne. Die Feuerwehr befreite die verletzte Frau aus ihrem Arosa. Anschließend kam sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Hier wurden ihr auch Blutproben entnommen. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein der Unfallfahrerin sicher. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von mehr als 10000 Euro.

