Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbrecher werden durch Bewohner überrascht

Worms-Heppenheim (ots)

Am Montag den 16.09.2019 gegen 16:50 Uhr überrascht der Bewohner einen Einbrecher, der sich zuvor über ein Kellerfenster Zutritt zum Haus verschafft und bereits eine der beiden Wohnungen durchsucht hat. Der Täter flüchtete, wobei der Bewohner mit Hilfe eines Nachbarn und eines Passanten die Verfolgung aufnehmen. In einem Gartengrundstück außerhalb der Ortschaft flüchtet der Täter in ein Gartengrundstück. Durch die Polizei wird das Grundstück unter Hinzuziehung eines Diensthundes sowie Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera negativ abgesucht. Jedoch hat der Täter bei der Flucht sein Handy in dem Haus verloren. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Worms unter 06241-852-0.

