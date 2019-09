Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Sechs gestohlene Fahrräder sichergestellt

Mainz (ots)

Vergangene Woche sind zwei hochwertige Fahrräder einer 56-jährigen Mainzerin entwendet worden. Am Dienstagnachmittag (24.09.2019) teilt ein Anwohner der Münsterstraße mit, dass er im Keller seines Wohngebäudes mehrere hochwertige und unverschlossene Fahrräder festgestellt habe, die dort für gewöhnlich nicht stehen. Polizeibeamte führen eine Spurensicherung durch und stellen die Fahrräder sicher. Zwei der sichergestellten Fahrräder konnten eindeutig der zuvor erwähnten 56-Jährigen zugeordnet und ihr übergeben werden.

Wir machen darauf aufmerksam, dass die übrigen Fahrräder noch keiner Tat und somit keinem Eigentümer zugeordnet werden konnten. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder wer kürzlich Geschädigter eines Fahrraddiebstahls geworden ist, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

