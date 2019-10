Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand: 13.10.2019, 10:15 Uhr - 2 Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Oberrot - Schwerer Unfall zwischen Motorrad und Traktor

Am Samstag gegen 15:19 Uhr befuhr ein 18 Jahre alter Fahrer eines Yamaha Motorrades in Oberrot die Rottalstraße in ortsauswärtiger Richtung. Unmittelbar vor Ende des Ortes überholt er einen 35 Jahre alten Fahrer eines Traktors John Deere, während dieser gerade nach links abbiegen will. Der Motorradfahrer kollidiert hierauf mit dem Mähwerk des Traktors und wird bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 2200 Euro.

Rot am See - Betrunken abgehauen und Unfall gebaut

Am Sonntagmorgen gegen 00:38 Uhr sollte in Brettenfeld in der Brettheimer Straße ein VW Passat einer Kontrolle unterzogen werden. Als der 36 Jahre alte Fahrer bemerkte, dass er angehalten werden sollte, wollte er flüchten. Er fuhr dann deutlich zu schnell bis zum Aischbachweg und bog dann in diesen ab. Dort dachte er, dass es eine gute Idee sei, das Licht auszuschalten und weiter zu flüchten. In der Folge kam er dann mit ausgeschaltetem Licht von der Straße ab und verunfallte. Bei der anschließenden Kontrolle war dann auch schnell der Grund für seine Flucht klar. Der Fahrer war stark betrunken. Zum Glück für ihn blieben sowohl er, als auch seine Ehefrau, welche auf dem Beifahrersitz mit fuhr unverletzt. Er musste sich jedoch einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

