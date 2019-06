Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Illegales Autorennen - Zeugin wird gebeten sich zu melden

37671 Höxter (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 20.06.2019, gegen 19:20 Uhr, ist ein 26-jähriger Höxteraner mit einem weißen VW Golf GTI auf der Straße Stahler Weg verunfallt. Er und sein Beifahrer (22 Jahre alt aus Holzminden) blieben unverletzt. Auf Grund von Zeugenangaben besteht der Verdacht, dass der Golffahrer sich zuvor ein illegales Autorennen mit einem bislang unbekannten Fahrer eines weinroten BMW geliefert hatte. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, Zeugen des Autorennens sich zu melden. Insbesondere wird eine Frau gebeten sich als Zeugin zur Verfügung zu stellen. Diese Frau ging o.g. Zeit die Straße Im Wesertal entlang. Sie trug ein rotes Oberteil, hatte helle, mittellange Haare. Sie führte einen weißen Hund mit sich und hatte zwei Jogger vor dem Autorennen gewarnt. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass sich die Fahrzeugführer zu einem Straßenrennen in der Straße Im Wesertal verabredet hatten. Der Start erfolgte in Höhe eines Maschinenbauunternehmens und führte in Richtung der Straße Stahler Weg. Der Golf erreichte hierbei offenbar eine so hohe Geschwindigkeit, dass der Golffahrer bei der Einmündung zur Straße Stahler Weg sein Fahrzeug nicht mehr kontrollieren konnte und auf der gegenüberliegenden Straßenseite von der Fahrbahn abkam. Hier fuhr der Golf gegen einen Baum und zerstörte einen Stromkasten. Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt unerkannt fort. Am VW Golf entstand offensichtlich ein Totalschaden. Bei der Überprüfung des Fahrers durch die Polizei wurde festgestellt, dass dieser zum Unfallzeitpunkt offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft der Führerschein und der VW Golf beschlagnahmt. /he

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter