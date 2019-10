POL-AA: Ostalbkreis: abgetretene Spiegel, Einbruch, Schlägerei und Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Spiegel abgetreten

In der Nacht auf Sonntag beschädigten zwei stark alkoholisierte Männer neun Fahrzeuge, die in der Galgenbergstraße abgestellt waren, indem sie gegen die Spiegel traten. Danach versuchten sie gewaltsam in ein Gebäude in der Ziegelstraße einzudringen, wodurch die Haustüre bzw. ein Fenster Schaden nahmen. Die beiden Verdächtigen konnten in der Nähe durch eine Polizeistreife aufgegriffen werden. Ein 19-Jähriger hatte fast zwei Promille, sodass er in Gewahrsam genommen wurde und die Nacht über bei der Polizei verbringen musste. Die Ermittlungen dauern an.

Aalen-Unterkochen: Einbruch in Wohnhaus

Durch ein aufgehebeltes Fenster verschaffte sich ein Unbekannter am Sonntagabend zwischen 20 Uhr und 20.35 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in der Zillerrieser Straße. Hier durchsuchte er die Räumlichkeiten, öffnete Schubladen und Schränke. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 400 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen-Unterkochen: Gefährlich überholt und geflüchtet

Einen Unfall verursachte am Sonntagabend ein unbekannter Fahrzeuglenker, als er gegen 19.45 Uhr auf der B 19 zwischen Unterkochen und Burgstallkreisel im Überholverbot überholte. Der Gegenverkehr musste stark abbremsen, sodass es zu einem Auffahrunfall kam. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. 15.000 Euro ist die Schadensbilanz. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Auf dem Radweg der Dr.-Georg-Kress-Straße musste am Sonntagabend eine 70-jährige Radfahrerin, die mit ihrem Pedelec unterwegs war, verkehrsbedingt abbremsen. Sie stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Essingen: Auffahrunfall

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 14.45 Uhr auf der B 29 zu einem Auffahrunfall. Ein in Richtung Aalen fahrender 84-jähriger Pkw-Lenker wechselte auf Höhe einer Tankstelle auf den Abbiegestreifen, ohne dies anzukündigen. Dabei übersah er eine nachfolgende Fahrzeuglenkerin und kollidierte mit dieser. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Westhausen: Auffahrunfall

Ein 56-jähriger Krad-Lenker, der am Sonntag, gegen 14.45 Uhr die L 1029 zwischen Frankenreute und Jagsthausen befuhr, verursachte einen Auffahrunfall, als er aus Unachtsamkeit auf eine 37-jährige Seat-Lenkerin auffuhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Aalen: Unfall beim Anfahren

Beim Anfahren vom Fahrbahnrand der Sandbergstraße kollidierte eine 23-jährige BMW-Lenkerin am Sonntagmittag gegen 11.45 Uhr mit einem von hinten heranfahrenden 24-jährigen VW-Lenker und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 7000 Euro.

Aalen-Ebnat: Vorfahrt missachtet

Am Sonntagvormittag missachtete ein von der Abfahrt der BAB 7 kommender 22-jähriger Fahrzeuglenker gegen 11.25 Uhr beim Linksabbiegen auf die L 1084 in Richtung Ebnat die Vorfahrt eines 67-jährigen Fahrzeuglenkers. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro.

Aalen-Waldhausen: Krad-Lenker verursacht Auffahrunfall

Ein 51-jähriger Krad-Lenker verursachte am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr einen Auffahrunfall. Auf der L 1076 bemerkte er zwischen Waldhausen und Hülen aufgrund der Sonneneinstrahlung zu spät, dass eine vorausfahrende 66-jährige Pkw-Lenker nach links abbiegen wollte und fuhr auf. Der Krad-Lenker stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Kirchheim/Ries: Von Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagabend war ein 62-jähriger Audi-Lenker gegen 22 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen, als er die L 1078 von Kirchheim in Richtung L 1060 befuhr und dabei zwei Leitpfosten beschädigte. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber ermittelt werden, da durch den Unfall die Ölwanne des Fahrzeuges aufgerissen wurde. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5200 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer kontra Radfahrer

Beim Befahren der Bahntrasse von Reitprechts in Richtung Metlangen überholte am Sonntagnachmittag ein 53-jähriger Radfahrer zwei langsamer fahrende Fahrradlenker. Als ihm dabei ein 76-jähriger Fahrradfahrer entgegenkam, berührten sich die beiden an den Lenkern. Die Radfahrer stürzten, wobei sich der überholende Radfahrer schwere Kopfverletzungen zuzog. Er war ohne Fahrradhelm unterwegs. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der andere Fahrradlenker wurde leicht verletzt.

Heubach: Zweimal Unfallflucht

Zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag wurde ein geparkter Pkw Audi A6 von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt, der in der Iglauer Straße abgestellt war. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen Opel Corsa, der zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag in der Grabenstraße abgestellt war. Hier wird der Schaden auf ca. 1500 Euro beziffert. In beiden Fällen bittet die Polizei Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 um Hinweise auf den Verursacher.

Schwäbisch Gmünd: Schlägerei

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei gegen 3.40 Uhr zum Eingang des City-centers am Kalten Markt gerufen. Dort trugen mehrere alkoholisierte Personen eine körperliche Auseinandersetzung aus. Beim Eintreffen der Polizeikräfte konnten lediglich noch drei Beteiligte angetroffen werden, die anderen hatten sich bereits entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Göggingen: Unfall beim Einparken

Einen Schaden von ca. 7000 Euro verursachte am Sonntagvormittag eine 74-jährige VW-Lenkerin. Als sie gegen 11.30 Uhr im Angerweg rückwärts in eine Einfahrt einparken wollte und dabei den Vorwärtsgang einlegte, beschädigte sie einen geparkten Pkw Mercedes.

Waldstetten: Unfallflucht

Einen Schaden von ca. 3000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker, als er zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag einen geparkten Pkw Audi A4 beschädigte, der am Fahrbahnrand der Richard-Wagner-Straße abgestellt war. Hinweise nimmt auch hier das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes Im Laichle wurde am Samstagnachmittag ein geparkter Opel Corsa zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Gschwend: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Beim Befahren der L 1080 kam ein 28-jähriger Krad-Lenker am Samstagmittag gegen 12.35 Uhr zwischen Hundsberg und Dinglesmad in einer Rechtskurve auf der mit Laub bedeckten nassen Fahrbahn zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Lorch: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der Marienhofstraße kam am Samstagmorgen gegen 7 Uhr ein 23-jähriger Citroen-Lenker von der Fahrbahn ab, durchbrach den Zaun eines Supermarktes und prallte anschließend gegen einen auf dem dortigen Parkplatz abgestellten Pkw VW. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer schwer verletzt.

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Zimmern und Beiswang geriet am Sonntag gegen 16 Uhr ein 23-Jähriger mit seiner Kawasaki zu weit nach links. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Radfahrer zusammen, der sich hierdurch schwer verletzte und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.

