Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191007 - 1055 Frankfurt-Ostend: Nachtrag zur Meldung Nr. 191003 - 1043 Versuchter Mord - Zeugenaufruf -

Frankfurt (ots)

(dr) Bezugnehmend auf die Pressemeldung vom 03.10.2019 wird ergänzend mitgeteilt, dass der 32-jährige Fahrer, rumänischer Staatsbürger, nach richterlicher Vorführung am 04.10.2019 wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft genommen wurde. Hintergrund war, dass der 32-Jährige versucht haben soll, zwei Personen zu überfahren, die dabei leicht verletzt wurden. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum unmittelbaren Tatgeschehen bzw. zu Streitigkeiten, die unmittelbar vor der Tat stattgefunden haben sollen, machen können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Mordkommission unter der Rufnummer 069 / 755-51199 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

