Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190930-4: Verdächtige überprüft - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Streifenbeamte hatten den richtigen Riecher: Sie überprüften zwei Fußgänger, die nachts eilig unterwegs waren. In ihren Taschen fanden die Beamten Diebesgut.

Die Männer im Alter von 54 und 38 Jahren gingen am Sonntag (29. September) um 02:00 Uhr von der Sindorfer Straße in Richtung Alte Landstraße. Dort überprüften die Beamten die beiden Männer. In ihren Tüten befanden sich Silberbestecke, Schmuck, EC-Karten und Bargeld in D-Mark. Außerdem führten die beiden Aufbruchswerkzeug mit sich. Beide gaben an, die Gegenstände an einem Container gefunden zu haben. Die Beamten stellten das vermeintliche Diebesgut sicher. Eine Überprüfung ergab keine weiteren Erkenntnisse. Die Männer wurden nach der Personalienfeststellung entlassen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zur Herkunft der Gegenstände dauern an. (bm)

