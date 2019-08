Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wer hat Auseinandersetzung beobachtet?

Gronau (ots)

Zeugen sucht die Polizei weiterhin für einen Vorfall mit mehreren Verletzten vom vergangenen Samstag, 24.08.2019, in Gronau - die Ermittler hoffen, dadurch mehr Klarheit in die Umstände des Geschehens bringen zu können. Dieses hatte sich, wie berichtet, gegen 20.55 Uhr auf dem Berliner Platz ereignet: Dort hatte sich zwischen drei Männern im Alter von 36, 39 und 40 Jahren, alle in Gronau lebend, eine Auseinandersetzung entwickelt. In derem Verlauf erlitt der 36-Jährige eine Verletzung, die nach ersten Erkenntnissen durch ein Messer herrührte. Der Mann zeigte sich danach seinerseits aggressiv gegenüber den Polizeibeamten, die nun am Berliner Platz eingetroffen waren: Als die Beamten den Sachverhalt klären wollten, attackierte der alkoholisierte 36-Jährige einen der Polizisten und verletzte ihn dabei leicht. Wer die ursprüngliche Auseinandersetzung beobachtet hat beziehungsweise Hinweise dazu geben kann, sollte sich unmittelbar mit dem Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell