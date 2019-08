Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Kradfahrer leicht verletzt

Gescher (ots)

Ein 16-Jähriger ist am Dienstag in Gescher mit einem Leichtkraftrad von der Fahrbahn abgekommen: Der Gescheraner hatte gegen 19.45 Uhr in Tungerloh-Capellen die K 30 in Richtung B 525 befahren. In einer Linkskurve rutschte das Hinterrad weg. Der Jugendliche verlor die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Grünstreifen und prallte gegen zwei Weidepfosten. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.500 Euro.

