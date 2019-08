Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Radfahrer leicht verletzt

Rhede (ots)

Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin am Dienstag in Rhede-Büngern einen Radfahrer erfasst. Der 62-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Gekommen war es zu dem Unfall gegen 07.55 Uhr auf der Büngerner Allee: Die 56-jährige Rhederin wollte mit ihrem Wagen von der Jahnstraße nach rechts in die Büngerner Allee einbiegen. Dabei hatte sie nach eigenen Angaben durch die tiefstehende Sonne den Rheder übersehen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Birkenallee befuhr.

