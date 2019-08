Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Betrunkener Radfahrer auf der L 575

Ahaus (ots)

Sich und andere gefährdet hat ein Radfahrer am Dienstag in Ahaus. Der 54-Jährige war mit seinem Fahrrad gegen 18.05 Uhr in Schlangenlinien auf der L 575 von Ahaus in Richtung Legden unterwegs. Dass es dabei nicht zu einem Unfall kam, war nur der Besatzung eines Rettungswagens zu verdanken: Sie sicherte den betrunkenen Radfahrer ab. Schließlich wechselte er auf den Radweg, wo die alarmierten Polizeibeamten ihn antrafen. Dass der Rettungswagen überhaupt vor Ort war, lag ebenfalls an dem 54-Jährigen: Zeugen hatten den Rettungsdienst alarmiert, weil der Mann zuvor in scheinbar hilflosem Zustand im Straßengraben gelegen hatte. Allerdings hatte er sich zwischenzeitlich offensichtlich wieder berappelt und seine Fahrt fortgesetzt. Ein Test deutete bei dem Mann auf einen Blutalkoholwert von circa 1,9 Promille hin. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige, ein Arzt entnahm ihm in der Ahauser Polizeiwache eine Blutprobe.

