Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stegen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Fahrradfahrerin verunfallt in Stegen- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Wie der Polizei erst am Freitagabend bekannt wurde, verunglückte eine 83-jährige Frau mit ihrem Fahrrad in Stegen in der Hauptstraße. Der Unfall dürfte sich am 15.02.2019, gg. 14.15 Uhr, zugetragen haben. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte sie in Höhe der Bärenapotheke auf den Gehweg, wo sie von Ersthelfern aufgefunden wurde. Die Dame verletzte sich dabei so sehr, dass sie stationär in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Ablauf ist noch gänzlich unklar.

Etwaige Zeugen, die zum Unfallgeschehen Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Freiburg unter Telefon 0761-882-3100, zu melden.

