Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei leicht verletzte Fahrzeugführer durch Auffahrunfall bei Brilon-Wald

Brilon (ots)

Am frühen Freitagnachmittag kam es auf der Landstraße 743 kurz nach dem Abzweig von der B251 in Richtung Elleringhausen zu einem Auffahrunfall, bei dem die beiden beteiligten Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nacheinander von der B251 in Richtung Elleringhausen abgebogen. Der vorausfahrende 71-jährige Fahrzeugführer beabsichtigte kurz hinter dem folgenden Viadukt nach links auf einen Wanderparkplatz abzubiegen. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug zunächst anhalten. Die mit ihrem Fahrzeug nachfolgende 36-jährige Olsbergerin bemerkte den so auf der Fahrbahn stehenden Pkw des Briloners zu spät und fuhr ungebremst auf das Fahrzeug auf. Durch den Aufprall erlitten die beiden Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Sie begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf ca. 21000,- EUR geschätzt. (Mo.)

