Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Eslohe / Meschede In der Nacht zum Freitag suchten bislang unbekannte Täter gleich vier Gaststättenbetriebe in Meschede und Eslohe aus. Zwischen 01.30 Uhr bis 04:40 Uhr hebelten die Einbrecher die Eingangstür eines Hotels auf der Straße "Am Stadtpark" in Meschede auf. Im Gebäude hebelten sie weitere Türen auf und durchsuchten die Hotelbar sowie den Empfangsbereich. Über entwendete Gegenstände liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Auf der Südstraße in Wenholthausen schlugen die Täter dreimal zu. Auch hier hebelten sie sich in die Gebäude. In den Betrieben durchsuchten sie mehrere Zimmer und Schränke. Neben Bargeld entwendeten sie aus einem Hotel einen Fahrzeugschlüssel. Anschließend begaben sie sich zu dem Kleintransporter und flüchteten mit diesem in unbekannte Richtung. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Ford Transit Custom. Gegen 12 Uhr wurde dieser von einem Zeugen in einer offenen Scheune an der Landstraße 743 bei Wennemen gefunden. Wem sind in der Nacht zum Freitag verdächtige Personen auf der Südstraße in Wenholthausen oder im Bereich des Hennesees aufgefallen. Wem ist der entwendete Ford Transit aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

