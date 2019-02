Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: Unbekannte Täter entwendeten aus der Mescheder Stadthalle zwei Lautsprecher sowie vier Verstärker. Zwischen Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 20 Uhr, drangen die Täter auf bislang unbekannte Weise in die Stadthalle ein und montierten die Lautsprecher ab. Anschließend nahmen sie die Verstärker und flüchteten unerkannt vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Medebach: Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes vertrieb am Mittwoch zwei Täter vom Gelände eines Felgenherstellers auf der Straße "Landwehr". Gegen 20.40 Uhr stiegen die Täter durch einen Loch im Zaun auf das Betriebsgelände. Hier versuchten sie mehrere gelagerte Felgen von einer Palette zu entwenden. Als sie den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bemerkten, flüchteten sie vom Gelände in den angrenzenden Wald. Die beiden flüchtigen Personen waren dunkel gekleidet. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Eine Fahndung nach den Täter blieb ohne Erfolg. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Marsberg: Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe brachen unbekannte Täter zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Mittwoch, 16.15 Uhr, in ein Sportheim am Ettelgemweg ein. Aus einer Geldkassette entnahmen die Einbrecher Bargeld und flüchtete anschließend unerkannt vom Sportgelände. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

