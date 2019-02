Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht ist unfair

Bild-Infos

Download

Marsberg (ots)

Die Polizei im Altkreis Brilon bittet in zwei Fällen um die Mithilfe zur Aufklärung von Unfallfluchten: Marsberg: Am Donnerstag beobachteten Zeugen auf dem Kirchplatz an der Casparistraße ein nicht alltägliches Ausparkmanöver. Gegen 10.15 Uhr parkte eine ältere Autofahrerin ihren Mercedes Geländewagen vorwärts aus. Hierbei schob sie einen Blumenkübel etwa zehn Meter auf die Straße. Der Betonkübel wurde beschädigt. Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile ist davon auszugehen, dass der Wagen ebenfalls im Frontbereich beschädigt wurde. Die Frau ignorierte den Unfall und setze ihre Fahrt in Richtung "Weist" fort. Es ist lediglich bekannt, dass es sich vermutlich um einen Geländewagen von Mercedes handelt und dieser von einer älteren Frau gesteuert wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 entgegen. Brilon: Am Mittwoch gegen 16 Uhr fuhr eine 49-jährige Autofahrerin mit ihrem blauen Fiat 500 auf der Bundesstraße 251 von Willingen in Richtung Brilon-Wald. In einer Rechtskurve kam ihr ein weißer Kastenwagen entgegen. Dieser hatte seinen Überholvorgang noch nicht beendet. Die Frau aus Brilon musste nach rechts ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Ein Sachschaden entstand nicht. Wer kann Angaben zu dem weißen Kastenwagen geben? Welcher Verkehrsteilnehmer wurde von dem Kastenwagen überholt? Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell