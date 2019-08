Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Radfahrerin von Auto erfasst

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 46 Jahre alte Radfahrerin am Dienstag in Ahaus-Wüllen bei einem Unfall erlitten. Die Ahauserin befuhr gegen 15.10 Uhr die Straße Heuland. An der Einmündung zur Stadtlohner Straße wollte sie geradeaus in Richtung Melaniastraße weiterfahren. Dabei stieß sie mit dem entgegenkommenden Wagen eines 18-Jährigen zusammen. Der Ahauser hatte nach links in die Stadtlohner Straße einbiegen wollen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 200 Euro.

