Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191007 - 1053 Frankfurt-Bockenheim: Mutiger Zeuge schnappt Roller-Dieb

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (06.10.2019) hatten es mehrere Jugendliche auf einen Motorroller abgesehen. Dabei haben sie die Rechnung jedoch ohne einen couragierten 24-Jährigen gemacht.

Kurz vor 19.00 Uhr staunte eine 29-jährige Frau nicht schlecht. Als sie in der Schwälmer Straße zu ihrem Fenster hinausblickte, konnte sie eine Gruppe junger Männer sehen - mit ihrem Roller. Sie und ein 24-jähriger Bekannter sprachen die Jugendlichen umgehend an, woraufhin sie das Kraftrad stehen ließen und die Flucht ergriffen. Der 24-Jährige nahm die Verfolgung auf und konnte einen der mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Den anderen Jugendlichen gelang die Flucht.

Der 15-jährige Tatverdächtige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

