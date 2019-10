Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191006 -1050 Frankfurt-Innenstadt: Raub von Kopfhörerladestation

Frankfurt (ots)

(hol) Am frühen Samstagabend wurde ein 16-jähriger Frankfurter aus einer ca. 20-köpfigen Gruppe heraus beraubt. Bei der Beute handelte es sich um ein "Ladecase" für hochwertige kabellose Kopfhörer.

Gegen 19:15 Uhr saß der 16-Jährige in einem Wagon der U-Bahnlinie U1, als er von einem etwa gleichaltrigen Jugendlichen auf seine "Apple Earpods" angesprochen und auch nach dem dazugehörigen Ladecase befragt wurde. Dieser Jugendliche befand sich in Begleitung einer größeren Jugendgruppe von ca. 20 Personen. Im Verlauf des Gesprächs händigte der 16-Jährige seinem Gegenüber das Ladecase aus, der damit die Bahn an der Haltestelle "Hauptwache", zusammen mit seinen Begleitern, verließ. Der 16-Jährige folgte der Gruppe und stellte den jungen Mann, der sein Ladecase hatte, zur Rede. Dieser forderte daraufhin eine Zahlung von 10 Euro für die Rückgabe, die der rechtmäßige Eigentümer jedoch verweigerte. Als er der Gruppe weiter bis zum Börsenplatz folgte, drohte man ihm damit, ihn abzustechen. Daraufhin ergriff er die Flucht und verständigt seine Eltern. Gemeinsam meldete man den Vorfall dann der Polizei.

Täterbeschreibung:

Südländer, 16-17 Jahre alt und 165-170 cm groß. Normale Statur, schwarze Haare und schwarz/grau gekleidet, führte eine Umhängetasche mit.

