Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191004 - 1047 Frankfurt - Nieder-Eschbach: Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten

Frankfurt (ots)

(ker) Bereits am Mittwoch, 02.10.2019, kam es in Frankfurter Stadtteil Nieder-Eschbach zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden dabei zum Teil schwerverletzt.

Gegen 10:50 Uhr befuhr die 29-jährige Fahrerin eines Ford Mustang die Homburger Landstraße in Richtung der Deuil-La-Barre-Straße. Die Fahrerin des Mustangs verlor am Ende einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stieß mit einem Vorderreifen gegen den Bordstein und geriet anschließend in den Gegenverkehr. Dort befuhr in diesem Moment ein 52-Jähriger Kelkheimer mit seinem Mercedes Vito die Homburger Landstraße in der entgegensetzten Richtung. In der Folge kam es zu einem frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 29-Jährige wurde durch den Unfall schwer- und der 52-Jährige leichtverletzt. Sie kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Zum jetzigen Zeitpunkt wird als vorläufige Unfallursache von einer der Witterung nicht angepassten Geschwindigkeit ausgegangen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

