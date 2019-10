Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191004 - 1046 Frankfurt-Bundesautobahn: Zwei Pkw zusammengestoßen

Frankfurt (ots)

(ne) Zwei sich entgegenkommende Autos sind gestern Abend um 22.20 Uhr im Bereich der Bundesautobahn 3, Abfahrt Offenbach Süd zusammengestoßen. Beide Fahrer verletzten sich dabei schwer.

Der 57 Jahre alte Fahrer eines Hyundai fuhr von der A3 Richtung Wiesbaden an der Anschlussstelle Offenbach Süd ab, um im weiteren Verlauf zum Sprendlinger Kreisel zu kommen. Kurz vor Erreichen des Kreisverkehrs kam ihm auf der Gegenfahrbahn ein 29-jähriger Subarufahrer entgegen. Der 57-Jährige geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Subaru zusammen. Ein nachfolgernder Fahrer eines VW Passat (45 Jahre) beschädigte sich sein Auto durch herumliegende Trümmerteile. Ersten Ermittlungen zufolge war der 57-Jährige alkoholisiert.

Die beiden Schwerverletzten kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ihre Fahrzeuge wurden angeschleppt. Die Fahrbahn musste im Zuge der Unfallaufnahme zeitweilig komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell