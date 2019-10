Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191003 - 1043 Frankfurt-Ostend: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Donnerstag, den 03.10.2019, gegen 02:45 Uhr, verunfallte ein Pkw in einer Nebenstraße der Hanauer Landstraße bei einem Gebäudekomplex an einem Baum. Fahrer und Beifahrer flüchteten zu Fuß, konnten jedoch im Nahbereich festgenommen werden. Zuvor soll der Fahrer (Anfang 30 J.) versucht haben, zwei Personen (Mitte 30 J.) zu überfahren, welche mit leichten Verletzungen in örtliche Krankenhäuser eingeliefert wurden. Ob eine Beziehung zwischen den Personen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Eine etwaige Vorführung des mutmaßlichen Fahrers vor dem Haftrichter wird derzeit vom Fachkommissariat geprüft. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell