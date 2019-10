Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191002 - 1040 Frankfurt-Gutleutviertel: Täterfestnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(ker) Gestern Morgen (01.10.2019) konnte ein Fahrraddieb beim Versuch ein Fahrrad zu stehlen beobachtet und schließlich von der Polizei festgenommen werden.

Gegen 06:50 Uhr machte sich der Täter an einem in der Pforzheimer Straße abgeschlossenen Fahrrad, einem roten Mountainbike im Wert von mehreren hundert Euro, zu schaffen und versuchte, das Schloss zu öffnen. Dies konnte durch einen Zeugen und den Besitzer des Fahrrades beobachtet werden, welche zeitgleich die Polizei anriefen. Dem Täter gelang sein Vorhaben offensichtlich nicht, sodass er sich ohne das Fahrrad entfernte. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter, ein 36-jähriger polizeibekannter Mann, durch eine Streife festgestellt und festgenommen werden.

