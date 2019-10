Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191002 - 1038 Frankfurt-Bockenheim: Falsche Handwerker machen schnelles Geld

Frankfurt (ots)

(ne)Ein angebliches Handwerkerduo trat gestern in krimineller Absicht in der Wohnung eines jungen Paares in der Schloßstraße auf und bereicherte sich an rund 1000 Euro Bargeld sowie einer wertvollen Gucci-Handtasche.

Ein Pärchen im Alter von 20 und 23 Jahren öffnete zwei unbekannten Männern die Wohnungstür. Mit dem Vorwand, sie seien Mitarbeiter einer Handwerkerfirma, bekamen die Täter Einlass und hantierten im Badezimmer an einer angeblich verstopften Rohrleitung. Nach Abschluss der "Arbeiten" ließen sie sich von dem Pärchen den Rechnungsbetrag von knapp über 1000 Euro bar bezahlen. Einer der Männer klaute im Hinausgehen noch die weiße Gucci-Handtasche der 20-jährigen Wohnungsbesitzerin.

Die Täter waren rund 25-30 Jahre alt und 175-180 cm groß. Beide hatten kurze schwarze Haare und Vollbart und trugen Arbeitskleidung, bestehend aus Jacke und Hose, in schwarz mit grauen Streifen und roten Applikationen, Arbeitsstiefel und grüne, dicke Arbeitshandschuhe.

