Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191001 - 1035 Frankfurt-Eckenheim

Bockenheim: Geschwindigkeitsverstöße bei Verkehrskontrollen

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Montag, den 30.09.2019, führte die Polizei Frankfurt mit Unterstützung von Beamten der hessischen Bereitschaftspolizei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch.

Bei den Kontrollstellen an der Breitenbachbrücke in Bockenheim und an der Jean-Monnet-Straße in Eckenheim lag der Schwerpunkt bei Geschwindigkeitsmessungen. Insgesamt stellte man über 130 Geschwindigkeitsverstöße fest. Trauriger Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer mit einer erreichten Geschwindigkeit von 92 km/h bei erlaubten 50 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot, wie auch fünf weitere Personen, die sich aufgrund der überschrittenen Höchstgeschwindigkeit darauf einstellen dürfen. Bei einem angehaltenen Roller erlosch zudem die Betriebserlaubnis. Mit einem gemessenen Wert von 63 km/h war der Rollerfahrer ebenfalls zu schnell unterwegs und lag damit vor allem über den laut Betriebserlaubnis gestatteten 45 km/h. Bis zum Ende der Kontrollen kam es zu Anzeigen aus den verschiedensten Deliktsbereichen, u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Fahren unter Drogeneinfluss.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell