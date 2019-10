Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191001 - 1034 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Polizeibeamter bei Festnahme verletzt

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend nahmen Zivilfahnder einen Dealer in der Düsseldorfer Straße fest. Der festnehmende Beamte wurde dann von einem jungen Mann mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Offensichtlich wollte er so seinen Kumpel befreien.

Gegen 22:20 Uhr bot ein 29-jähriger einem Zivilbeamten in der Düsseldorfer Straße Drogen zum Kauf an. Der Fahnder willigte zum Schein ein und wurde dann zu einem 20-jährigen Komplizen geführt, der die Drogen dabeihatte. Der 20-Jährige erkannte den vermeintlichen Kunden jedoch als Polizist und rannte davon. Nach kurzer Verfolgung stellten ihn die Polizeibeamten und nahmen ihn fest. Während der Festnahme näherte sich plötzlich ein bis dato unbeteiligter 19-jähriger und schlug unvermittelt einem Beamten mit einer Glasflasche auf den Kopf. Dadurch gelang es dem Dealer, sich zu befreien und zu flüchten. Er wurde jedoch kurz darauf wieder festgenommen. Der Polizeibeamte erlitt durch den Schlag mit der Flasche eine Platzwunde am Kopf. Der 19-jährige wurde ebenfalls festgenommen und in die Haftzellen des Präsidiums eingeliefert. Er sieht sich jetzt mit einem Ermittlungsverfahren wegen Gefangenenbefreiung und tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten konfrontiert. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

