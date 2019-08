Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rennerod - Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus

Rennerod (ots)

Am Freitag, den 16.08.2019, zwischen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr kam es in Rennerod, in der Straße Am Aspen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Besitzer befanden sich zum Zeitpunkt des Einbruch auf der Arbeit. Der oder die Täter verschafften sich durch eine rückwärtig gelegene Terrassentür Zutritt zum Anwesen.

Die Polizei Westerburg bittet um Hinweise, wer zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige, bzw. ortsfremde Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat.

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663/98050

piwesterburg@polizei.rlp.de



