Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall

Alkoholisierter Pedelec Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Straelen-Herongen (ots)

Am Sonntag (7. Juli 2019) gegen 19.10 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann aus Straelen mit einem Pedelec aus Richtung Niederdorfer Straße auf der Bergstraße. In einer scharfen Linkskurve innerhalb einer Steigung kam der 50-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Er rutschte an einem Sicherungsgeländer entlang und stürzte eine Treppe hinunter. Der Pedelec Fahrer verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 50-Jährge war alkoholisiert, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. (ME)

