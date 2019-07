Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Lagerraum eines Rohbaus

Werkzeuge entwendet

Goch (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr, und Freitag (5. Juli 2019), 8.15 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Weseler Straße die Tür eines Lagerraums auf. Das Lager befindet sich an einem Rohbau. Die Täter entwendeten eine Bohrmaschine, eine Handkreissäge, eine Flex sowie ein 15 Meter langes Starkstromkabel.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell