Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Quad Yamaha KLE-D122 entwendet

Zwei Täter flüchten in Richtung Arcen

Straelen (ots)

Am Sonntag (7. Juli 2019) zwischen 15.30 und 15.55 Uhr entwendeten unbekannte Täter an der Nettesheimer Straße ein grau-weißes Quad der Marke Yamaha YFM700R mit dem Kennzeichen KLE-D122. Zeugen sahen zwei Täter auf der Arcener Straße in Richtung Arcen flüchten. Ein Täter fuhr das gestohlene Quad, ein zweiter Täter fuhr mit einem Motorrad daneben.

Das Quad war unter einem Carport abgestellt. Die Täter brachen einen PKW auf, um ihn nach vorne zu schieben und um damit Zugriff auf das Quad zu haben.

Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell