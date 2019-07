Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Küchenbrand in Wesendorf

Wesendorf (ots)

Am 07.07.2019, gegen 01.00 Uhr, kam es in der Ortschaft Wesendorf zu einem Küchenbrand mit zwei verletzten Personen. Die neunjährige Tochter der afganischen Familie bemerkte zu o.a. Zeit den entstehenden Brand im Bereich der Küche. Dieser konnte durch den 34jährigen Vater und der 32jährigen Mutter eigenständig gelöscht werden. Beide erlitten hierbei eine Rauchgasvergiftung und wurden dem Klinikum Gifhorn zugeführt. Am Gebäude entstand nur geringer Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf 2000 Euro geschätzt. Die FFw Wesendorf war mit Atemschutzträgern im Einsatz. Die Ursache der Brandentstehung ist zur Zeit noch unbekannt. Tatrelevante Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn entgegen (05371-9800).

