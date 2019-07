Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Radfahrer fährt Fußgänger um

Gifhorn (ots)

Gifhorn, Calberlaher Damm 29.06.2019, 11.30 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer besonders dreisten Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Samstag auf dem Calberlaher Damm in Gifhorn ereignet hat.

Ein 19-jähriger Fußgänger war gegen 11.30 Uhr auf dem östlichen Gehweg in Richtung Innenstadt unterwegs, als er in Höhe der Einmündung zur Feldstraße plötzlich von einem Radfahrer überholt wurde. Hierbei kam es zu einer seitlichen Berührung zwischen Fahrrad und Fußgänger, in deren Folge der 19-jährige stürzte und sich eine Armfraktur zuzog. Der Radfahrer fuhr davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Er soll zirka 180 Zentimeter groß und 22 bis 26 Jahre alt sein, hellhäutig, korpulent, trägt kurzes, dunkelbraunes Haar und war bekleidet mit einem schwarzen Jogginganzug mit rotem Logo sowie schwarzen Turnschuhen der Marke Nike.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell