Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unbekannter raubt Schulrucksack

Gifhorn (ots)

Gifhorn, Steinweg 44 03.07.2019, 11.45 Uhr

Ein dreister Raubüberfall ereignete sich am Mittwochvormittag mitten in der belebten Gifhorner Fußgängerzone. Gegen 11.45 Uhr entriss ein bislang unbekannter Täter einem 12-jährigen Mädchen deren rosafarbenen Schulrucksack, den sie auf dem Rücken trug. Hierin befanden sich 20 Euro Bargeld und ein Kopfhörer. Die Tat ereignete sich direkt vor dem Drogeriemarkt DM, Steinweg 44, wo die Schülerin auf einem Steinsockel saß. Anschließend lief der Täter in Richtung Rathaus davon. Er soll zirka 25 Jahre alt sein und kurze braune Haare haben. Seine Bekleidung sei dunkel gewesen.

Kurz nach der Tat fand ein älteres Ehepaar den Rucksack auf einer Bank des Spielplatzes gegenüber der Commerzbank und übergab diesen einem Angestellten des Geldinstituts. Dieser wiederum brachten den leeren Rucksack zur Polizei.

Die Polizei bittet nun das ältere Ehepaar sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05371/9800 zu melden.

