Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

18-jährige Autofahrerin überschlägt sich und wird leicht verletzt

Geldern (ots)

Am Sonntag (7. Juli 2019) gegen 21.30 Uhr fuhr eine 18-jährige Frau aus Kalkar in einem VW Polo auf der Weseler Straße (Bundesstraße 58) in Richtung Issum. Innerhalb geschlossener Ortschaft kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW Polo prallte gegen einen geparkten Mini Cooper, überschlug sich anschließend und blieb auf dem Dach liegen. Die 18-Jährige verletzte sich dabei leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (ME)

