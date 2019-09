Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190930 - 1031 Frankfurt-Ostend: Festnahme nach versuchtem Handtaschenraub

Frankfurt (ots)

(ker) In der Nacht von Sonntag auf Montag (30.09.2019) kam es zu einem versuchten Handtaschenraub zum Nachteil einer 30-jährigen Frau im Frankfurter Ostend. Der Täter konnte durch die Polizei festgenommen werden.

Gegen 00:50 Uhr befand sich die 30-jährige Frankfurterin zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als sie in der Uhlandstraße plötzlich von dem Täter hinterrücks umklammert wurde und dieser versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Die 30-Jährige ließ dies nicht ohne Gegenwehr zu, sodass es zu einer Rangelei zwischen Täter und Opfer kam. Ein Anwohner, welcher auf den Vorfall aufmerksam wurde, schrie lautstark und konnte so den Täter von seinem Vorhaben abbringen. Nach einem letztmaligen und ebenso erfolglosen Versuch, die Handtasche doch noch zu erbeuten, entschloss sich der Täter zur Flucht und rannte ohne Beute in Richtung der Hanauer Landstraße davon. Im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger im Bereich der S-Bahnhaltestelle "Ostbahnhof" festgenommen und schließlich zweifelsfrei identifiziert werden. Da der Verdächtige über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht und wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell