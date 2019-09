Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190930 - 1028 Frankfurt-Praunheim: Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch

Frankfurt (ots)

(dr) Bereits am Freitag, den 27.09.2019, kam es in Praunheim zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl bei dem der flüchtende Täter an der eigenen Wohnanschrift festgenommen werden konnte. Gegen 11:35 Uhr beobachteten Zeugen, wie der Beschuldigte, ein 39-jähriger Mann, mittels unbekanntem Werkzeug versuchte, eine Wohnungseingangstür in der Ludwig-Landmann-Straße aufzuhebeln. Jedoch scheiterte er dabei und flüchtete zu Fuß. Ein Zeuge erkannte den Beschuldigten als Person aus der Nachbarschaft und führte die Polizeikräfte zu dessen Wohnanschrift. Die Beamten nahmen den 39-Jährigen noch vor der Wohnungstür wahr. Dieser flüchtete jedoch beim Anblick der Polizei in die Wohnung. Als er versuchte über die Terrassentür abzuhauen, stellten ihn die nacheilenden Beamten nach kurzer Verfolgung und nahmen ihn fest. Der Beschuldigte war stark alkoholisiert und musste zwischenzeitlich ambulant behandelt werden. Es folgte eine Blutentnahme.

