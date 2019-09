Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190929 - 1025 Frankfurt-Griesheim: Versuchter Raub auf Kiosk

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Morgen (28.09.2019) versuchten zwei maskierte Täter einen Kiosk in Frankfurt-Griesheim zu überfallen. Der Mitarbeiter des Kiosks setzte sich jedoch derart zu Wehr, dass die zwei bislang unbekannten Täter die Flucht ergriffen. Gegen 06:10 Uhr betrat der erste Täter den Kiosk in der Waldschulstraße und legte eine mitgebrachte Tasche auf den Verkaufstresen ab. Er forderte mit vorgehaltenen Messer den alleine anwesenden 32-jährigen Kioskmitarbeiter auf, Bargeld und Zigaretten auszuhändigen. Währenddessen stand der zweite Täter in der Kiosktür mutmaßlich "Schmiere". Der Geschädigte, der jedoch nicht auf die Forderungen einging, setzte sich zu Wehr, indem er einen Brotkorb in Richtung des ersten Täters warf. Beide Täter ergriffen ohne Beute zu Fuß über die Waldschulstraße die Flucht in Richtung Mainzer Landstraße und entkamen unerkannt.

Beschreibung erster Täter: Männlich, ca. 18-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke bis normale Statur, bekleidet mit schwarzer Maske (mit Totenkopf-Applikation), dunkelgrauen / anthrazitfarbenen Kapuzenpullover, schwarzer Hose, sprach akzentfreies Deutsch, mitgeführtes gebogenes Messer mit schwarzen Griff (ca. 25 cm lang).

Zweiter Täter: Männlich, ca. 18-30 Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß, schlanke bis normale Statur, vollständig schwarze Bekleidung, trug ebenfalls eine schwarze Maske im Gesichtsbereich.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell