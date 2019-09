Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190929 - 1024 Frankfurt-Innenstadt: Alleinunfall mit E-Scooter - Person schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Am frühen Samstagmorgen, den 28.09.2019, verunfallten zwei junge Frauen, die zu zweit mit einem E-Scooter auf der Zeil unterwegs waren, als sie an der Kurt-Schumacher-Straße auf die Straße stürzten. Die 20-jährige Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Die beiden 20 und 21 Jahre alten Frauen waren gegen 03:55 Uhr zu zweit mit einem gemieteten E-Scooter auf der Zeil unterwegs und fuhren in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. An der Kreuzung Zeil / Kurt-Schumacher-Straße verlor die 20-jährige Fahrerin auf den Straßenbahnschienen die Kontrolle über den E-Scooter, kam zu Fall und prallte mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Dabei erlitt sie schwere Kopfverletzungen. Die 21-jährige Mitfahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Die 20-jährige Fahrerin, die mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, kam aufgrund der schweren Verletzungen in eine örtliche Klinik. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

