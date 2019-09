Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190927 - 1022 Frankfurt-Ostend: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am heutigen Freitag, den 27. September 2019, gegen 02.10 Uhr, ereignete sich auf der Hanauer Landstraße, in Höhe der Anwesen 338-342, ein schwerer Verkehrsunfall. Zu dem genannten Zeitpunkt war der 23-jährige Fahrer eines Audis in Richtung Maintal unterwegs. Dabei geriet er auf der regennassen Fahrbahn zunächst gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel und ein Trenngitter, dann, etwa 15 Meter weiter, wieder gegen das Trenngitter der nächsten Verkehrsinsel. Nach weiteren ca. 45 Metern prallte der Audi schließlich gegen einen Betonmast, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Der 23-Jährige wurde dabei eingeklemmt und musste, schwer verletzt, von der Feuerwehr geborgen werden. In einem Frankfurter Krankenhaus wurde er stationär aufgenommen. Seine 29-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt und konnte das Unfallfahrzeug eigenständig verlassen. An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme und der sich anschließenden Bergungsarbeiten wurde der Verkehr über die Dieselstraße geleitet.

