Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190926 - 1019 Frankfurt - Niederursel: Einbruch auf Baustelle

Frankfurt (ots)

(hol) In der Nacht zum Mittwoch (25.09.19) drangen Unbekannte auf eine Baustelle in der Thomas-Mann-Straße ein und brachen dort einen Lagerraum auf. Daraus entwendeten sie verschiedene Werkzeuge und Bauutensilien.

In der Zeit zwischen 20:30 Uhr am Dienstag, 24.09.19 und 06:30 Uhr am Mittwoch, 25.09.19 hebelten Unbekannte die Haupteingangstür zu einem Rohbau auf. Dort stiegen sie hinauf bis zum 4. OG und brachen die Tür zu einem Lagerraum auf. Daraus entwendeten sie verschiedene Werkzeuge und Bauutensilien wie eine Tapeziermaschine, drei Lampenstative inkl. Leuchtmittel, zwei Staubsauger, zwei Schleifgeräte, eine Kabeltrommel, zwei Tapeziertische und zwei Aluleitern. Die Auflistung der gestohlenen Gegenstände ist noch nicht abschließend.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 14. Polizeirevier unter 069 / 755-11400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

