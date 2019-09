Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190926 - 1017 Frankfurt-Bornheim: Festnahme nach versuchtem Fahrzeugeinbruch

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Nacht konnte von einer Polizeistreife im Stadtteil Bornheim eine männliche Person auf frischer Tat festgenommen werden, die versucht hatte, ein geparktes Fahrzeug aufzubrechen. Der 40-jährige Tatverdächtige befand sich gegen 00:30 Uhr in der Seckbacher Landstraße und hatte es auf einen Ford Kombi abgesehen. Mittels Eisenstange versuchte er das geparkte Fahrzeug aufzuhebeln, was die Streife beobachten konnte. Auf polizeiliche Ansprache setze der Mann zur Flucht an, konnte jedoch von den Polizeibeamten zu Boden gebracht und festgenommen werden. Dabei erlitt er eine leichte Kopfverletzung, die medizinisch versorgt wurde.

