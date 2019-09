Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190926 - 1015 Frankfurt-Eschersheim/Bockenheim: Abholer festgenommen

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 24. September 2019, gegen 21.45 Uhr, erhielt eine 63-jährige Frankfurterin im Stadtteil Eschersheim den Anruf eines angeblichen Kriminalhauptkommissars Peter Schulz. Dieser forderte die Frau auf, im Rahmen von Ermittlungen gegen betrügerische Bankangestellte, die polizeilichen Arbeiten zu unterstützen. Hierzu kündigte er einen erneuten Anruf am Folgetag gegen 08.30 Uhr an. Pünktlich meldete sich der "Kriminalist" dann zu der vereinbarten Uhrzeit. Erneut brachte er sein Anliegen vor und bat die Geschädigte, sich zu ihrer Bank zu begeben, Geld abzuheben und dies einem "Mitarbeiter" zu übergeben. Was der angebliche Polizist nicht wusste war, dass die Geschädigte bereits nach dem ersten Anruf Verdacht schöpfte und die echte Polizei informierte. Gegen 13.00 Uhr klingelte das Telefon erneut und die 63-Jährige erhielt Instruktionen zur Gelbabholung und zur Übergabe, die am Kirchplatz in Bockenheim erfolgen sollte.

Dort konnte dann auch der "Mitarbeiter" des falschen Kommissars, ein 52-jähriger Mann, festgenommen werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Die Frankfurter Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals und ausdrücklich darauf hin, dass die Polizei niemals die Abhebung und Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen am Telefon fordert. Sollten Sie ebenfalls solche oder ähnlich gelagerte Anrufe erreichen oder erreicht haben, so informieren Sie bitte sofort die Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell