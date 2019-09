Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190926 - 1012 Frankfurt-Dornbusch: Verkehrsunfall - Zusammenstoß mit U-Bahn

Frankfurt (ots)

(ker) Gestern Mittag (25.09.2019) kam es im Bereich der Kreuzung Eschersheimer Landstraße / Hügelstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und der dort verkehrenden U-Bahn. Es wurden keine Personen verletzt.

Gegen 11:43 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Skoda die Eschersheimer Landstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Kreuzung Eschersheimer Landstraße / Hügelstraße bog der Pkw-Führer trotz vorgeschriebener Fahrtrichtung verbotswidrig nach links ab, um auf der Hügelstraße in Richtung der A 661 weiterzufahren. Dabei übersah der Skoda-Fahrer die in diesem Moment heranfahrende und vorfahrtsberechtigte U-Bahn der Linie 2, sodass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Schienenbereich kam. Auch eine eingeleitete Notbremsung des U-Bahnfahrers konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenprall wurde der Pkw circa 5 Meter über die Fahrbahn geschoben. Beide Fahrzeugführer und auch die Insassen der U-Bahn blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Pkw war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Abschleppung kam es zu Umleitungen im Fahrzeug- und Beeinträchtigungen im U-Bahnverkehr.

