Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190925 - 1010 Frankfurt-Eckenheim: Widerstand nach häuslicher Gewalt

Frankfurt (ots)

(ker) Am Dienstagabend (24.09.2019) kam es zu einem handfesten Streit zwischen Eheleuten, welcher die Polizei auf den Plan rief. Der tatverdächtige Ehemann machte auch vor den alarmierten Polizeibeamten nicht Halt und griff diese an.

Gegen 18:30 Uhr wurde eine Streife des 12. Polizeireviers in die Engelthaler Straße entsandt, da es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein sollte. In der betreffenden Wohnung konnten die 61-jährige Ehefrau und deren 55-jähriger Ehemann angetroffen werden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen und Maßnahmen vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei dem 55-Jährigen um den Hauptaggressor handelte, sodass dieser aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen wurde. Da er sich jedoch zunächst sträubte und sich nicht entsprechend entfernen wollte, wurde er durch die Beamten weggeführt. Nachdem sich der Verdächtige offensichtlich beruhigt hatte, nutzte dieser den Moment der Lockerung des Griffes der Beamten und schlug nach diesen, verfehlte sie jedoch. Der 55-Jährige wurde daraufhin festgenommen und erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Da der Verdächtige augenscheinlich nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss der Maßnahmen und der medizinischen Versorgung wurde der Ehemann entlassen, durfte jedoch nicht in die Wohnung zurückkehren und musste sich temporär eine alternative Unterkunft suchen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell