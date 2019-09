Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190925 -1008 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Autoaufbrecher überrascht

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 24. September 2019, gegen 10.40 Uhr, überraschte der Eigner eines Pkw der Marke Peugeot zwei bislang unbekannt gebliebene Personen in seinem in der Münchener Straße abgestellten Wagen. Diesen hatte er am Abend zuvor, gegen 20.30 Uhr, dort geparkt. Als er am Folgetag zurückkehrte, fand er die beiden Personen in seinem Wagen vor. Offenbar hatten sie versucht, das Fahrzeug kurzzuschließen. Ihnen gelang die Flucht.

Personenbeschreibung:

Männlicher Täter: Etwa 30 Jahre alt, Dreitagebart, mit "Schrammen" im Gesicht. Unterhielt sich in gebrochenem Deutsch. Trug eine knielange, rote Daunenjacke. Vermutlich Nordafrikaner.

Weibliche Täterin: Etwa 30 Jahre alt und ca. 165 cm groß. Blonde Haare, zusammengebunden zu einem Pferdeschwanz. Vermutlich Osteuropäerin.

