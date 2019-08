Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Stadtmitte. Fahrzeug gerät auf Tankstellengelände in Brand. Fahrer greift entschlossen zu Feuerlöscher.

Bild-Infos

Download

Plettenberg (ots)

Mit dem Stichwort "Brand am Gebäude" auf Tankstellengelände in der Bahnhofstraße und dem Hinweis der Feuer- und Rettungsleitstelle, dass es sich um einen Fahrzeugbrand handeln würde, wurde die Plettenberger Feuerwehr am Sonntag gegen 13.40 Uhr alarmiert. Entsprechend machten sich die alarmierten Einheiten von Feuer- und Rettungswache, Stadtmitte, Eiringhausen und Landemert auf den Weg. Vor Ort angekommen hatte sich das erwartete Brandszenario an einer Tankstelle für die Einsatzkräfte zum Glück nicht bestätigt. Der Fahrer des Multivans hatte, nachdem er sein Fahrzeug an der Zapfsäule abgestellt hatte, plötzlich einen Brand im Motorraum bemerkt und umgehend einen Feuerlöscher in Betrieb genommen. Gleichzeitig wurden durch die Tankstellenbetreiber die Notabschaltung der Zapfsäulen aktiviert und die Feuerwehr verständigt. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Brand gelöscht werden. Zur Vorsicht kontrollierten die Wehrleute den Motorraum mit Hilfe der Wärmebildkamera. Löschmaßnahmen waren seitens der Feuerwehr nicht mehr erforderlich. Zu Brandursache und Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Plettenberg

Thomas Gritschke

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 497

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell