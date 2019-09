Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190925 - 1009 Frankfurt-Schwanheim: Gefährliche Körperverletzung im Schrebergarten

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Nacht (24.09.2019) kam es gegen 23:50 Uhr in einem Schrebergarten im Martinsweg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die mit Gegenständen aufeinander einschlugen. Einer der Beteiligten zog sich eine Kopfverletzung zu. Die Polizei nahm beide vor Ort fest.

Die zwei 34 und 60 Jahre alten Männer verbrachten den Abend in einer Gartenhütte des Schrebergartens und konsumierten zunächst gemeinsam Alkohol. Nach einiger Zeit kippte die Stimmung und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf habe der 60-Jährige einen herumliegenden Metallbesenstiel genommen und versucht, den 34-Jährigen mit diesem zu schlagen. Dieser habe seinen Kontrahenten überwältigen können und mit dem erlangten Besenstiel auf den Kopf des 60-Jährigen geschlagen. Der 60-Jährige habe daraufhin mit einer Metallschiene zurückgeschlagen, jedoch bei der Auseinandersetzung eine stark blutende Kopfverletzung davongetragen. Aufgrund der Verletzung entschlossen sich die beiden Männer, den Notruf zu wählen. Die Besatzung des bestellten Rettungswagens verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 60-Jährige Widerstand. Er wurde nach Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. Der 34-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Besitzverhältnisse der Gartenhütte sind bisher ungeklärt und benötigen weitere Ermittlungen.

