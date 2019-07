Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Transporteraufbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Mit Werkzeug und einem Navigationsgerät entkamen unbekannte Täter, die in der Nacht zu Donnerstag an der Straße "Sonnenschein" einen Transporter aufgebrochen haben.

Castrop-Rauxel:

Aus einem Transporter, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der Bladenhorster Straße geparkt war, haben Unbekannte Werkzeuge gestohlen. Vorher hatten sie den Wagen aufgebrochen.

Marl:

Einbrecher haben sich in einem Kindergarten an der Römerstraße Eier gebraten. Die Unbekannten brachen in der Nacht zu Donnerstag ein Fenster auf und machten sich in der Küche breit. Mit den Spiegeleiern im Bauch flüchteten sie. Ob sie sonst noch etwas mitgenommen oder gekocht haben, ist noch unklar.

Aus den Räumen eines Biker-Treffs an der Marler Straße haben Einbrecher einen kleinen Tresor gestohlen. Die Unbekannten brachen in der Nacht zu Donnerstag eine Tür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Recklinghausen:

Aus einer Werkstatt "Am Stadion" haben Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag eine Geldkassette gestohlen. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und drangen in die Geschäftsräume ein.

